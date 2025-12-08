Atenção máxima: forte temporal deixa Manaus em estado de alerta

Bairros de todas as zonas registram ventos intensos, grande volume de chuva e trovoadas contínuas

Manaus – Manaus está sendo atingida, na noite deste domingo (7), por uma forte tempestade. Bairros de todas as zonas registram ventos intensos, grande volume de chuva e trovoadas contínuas, deixando moradores em alerta, especialmente em áreas vulneráveis, onde há risco de desabamentos devido ao solo encharcado.

A ventania também provocou quedas de energia em diversos bairros, com curto-circuitos em fios da rede elétrica, deixando moradores no escuro.

A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec) informou que o município está em estado de atenção até as 6h desta segunda-feira (8), devido às chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e raios.

Meteorologistas seguem monitorando as condições climáticas e alertam para a possibilidade de pancadas fortes de chuva em diferentes regiões da cidade.

Equipes da Defesa Civil estão em prontidão para atender ocorrências e atuam em conjunto com outros órgãos da Prefeitura de Manaus. Em caso de emergência, a população deve contatar o órgão pelos números 199 (ligação gratuita) ou (92) 98802-3547 (WhatsApp).

A Prefeitura também orienta que os cidadãos se cadastrem para receber alertas oficiais por SMS, enviando gratuitamente o CEP da residência para o número 40199, serviço que oferece informações em tempo real sobre riscos de desastres e orientações preventivas.

A Defesa Civil recomenda ainda que moradores evitem se abrigar sob árvores durante descargas elétricas, mantenham distância de postes e fiações e redobrem a atenção em áreas com histórico de alagamento. As equipes seguem de plantão, em alerta máximo, acompanhando o tempo e prontas para atendimento imediato.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am