Atenção! Golpistas usam Auxílio Estadual para enganar população no AM

O Auxílio Estadual garante R$ 150 mensais às famílias em situação de vulnerabilidade

Manaus – A população deve ficar em alerta sobre a ação de golpistas que estão se passando por técnicos da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) para pedir dinheiro e fazer falsos cadastros para o programa Auxílio Estadual no Amazonas.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), alerta a população sobre a ação de golpistas que estão se passando por técnicos da Seas para pedir dinheiro e fazer falsos cadastros para o programa Auxílio Estadual.

Segundo a Seas, essa prática não condiz com as normas e procedimentos legais de acesso aos benefícios dos programas implementados pelo Governo do Estado.

As medidas legais cabíveis estão sendo tomadas para a identificação dos envolvidos nesse crime. A Seas também reforçou que o telefone oficial do programa do Auxílio Estadual é: 98201-0163. Os contatos são administrados pela equipe da secretaria.

Além disso, informações oficiais sobre o Auxílio Estadual e outros programas podem ser encontradas no site da Seas (seas.am.gov.br) ou no Instagram oficial da secretaria (@seas_amazonas).

O Auxílio Estadual garante R$ 150 mensais às famílias em situação de vulnerabilidade. O benefício atende 300 mil famílias em todo o Amazonas, contribuindo para a segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am