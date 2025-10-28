Ataque de piranhas deixou 7 feridos, entre eles bebê que perdeu parte de dedo em balneário no AM

Ataque ocorreu no balneário do Miriti, em Manacapuru; bombeiros orientam banhistas a evitar áreas afastadas da praia.

Sete pessoas ficaram feridas após ataques de piranhas no balneário do Miriti, em Manacapuru, no interior do Amazonas, neste domingo (26). Entre as vítimas está um bebê de 7 meses, que teve parte de um dos dedos do pé arrancada durante um dos ataques, registrados ainda pela manhã.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os casos ocorreram ao longo do dia, enquanto banhistas aproveitavam o rio.

“A criança foi atacada pela manhã. Os bombeiros de plantão prestaram os primeiros atendimentos aos pais, mas os responsáveis decidiram levar o bebê por conta própria a um hospital. Já à tarde, nossas equipes realizaram novos atendimentos e curativos, além de orientar os banhistas presentes no local”, informou o sargento Smithcley, do Corpo de Bombeiros.

As equipes que faziam a segurança aquática no local prestaram os primeiros atendimentos e orientaram o público a evitar as áreas mais afastadas da praia, onde os ataques foram mais intensos.

“Queremos ressaltar para a população que está indo ao Miriti que evite entrar na água quando estiver com ferimentos e também não jogue alimentos no rio. Caso ocorram novos ataques, os banhistas devem sair da água e não retornar no mesmo dia”, disse o sargento.

Pescadores da região afirmam que o comportamento agressivo das piranhas pode estar ligado ao período de reprodução, comum nesta época de vazante dos rios. Durante essa fase, os peixes se aproximam das margens para desovar e se tornam mais violentos na defesa dos ninhos.

Outro fator que pode atrair os cardumes é o descarte de restos de comida na água, prática comum entre frequentadores e estabelecimentos próximos ao balneário.

A Prefeitura de Manacapuru recomendou que os banhistas evitem o balneário nos próximos dias, até que o cardume se afaste da região.

Ataques

De acordo com os banhistas, os ataques aconteceram em pontos mais afastados da praia, onde o rio é mais profundo. Após prestar os primeiros socorros, os bombeiros reforçaram as orientações para que o público evite nadar nesses trechos.

O biólogo e especialista em ecologia aquática Edinbergh Caldas Oliveira explicou que o comportamento relatado é comum entre as espécies de piranha.

Segundo ele, os peixes fazem ninhos e defendem o território, e a agitação da água, a urina e o descarte de alimentos podem atrair piranhas e outras espécies para perto dos banhistas.

“Na realidade, são acidentes causados pelo próprio homem, que altera os ambientes naturais. As piranhas agem por defesa instintiva e costumam dar uma mordida de advertência para o invasor sair da água”, explicou o biólogo.

Ele reforçou que não se trata de ataques direcionados.

“Se fosse um ataque, seria muito mais grave e motivado por outra razão”, completou.

amazonianarede

Por Patrícia Souza, Rede Amazônica — Manacapuru