Atacante argentino chega ao Amazonas FC para disputa da Série B

Manaus – O Amazonas FC anunciou, nesta quarta-feira (21), a contratação do atacante argentino Joaquín Torres para a sequência da temporada 2025. O atleta, que disputou a última edição da Copa Sul-Americana, estava no Universidad Católica, do Chile. Integrado ao elenco aurinegro, ele já está regularizado e à disposição do técnico Guilherme Alves.

Natural de Neuquén, na Argentina, Joaquín Eduardo Torres tem 28 anos e, com o manto da Onça-pintada, terá sua primeira experiência profissional no futebol brasileiro. O atacante acumula passagens por Newell’s Old Boys-ARG, Volos NFC-GRE, CF Montréal-CAN e, mais recentemente, Universidad Católica-CHI.

“A verdade é que estou muito feliz de estar aqui. É minha primeira experiência no futebol brasileiro, estou muito ansioso e espero que seja um ano muito bom para a equipe e para mim também”, declarou o jogador, que conquistou a Copa do Canadá pelo CF Montréal, em 2021.

O Aurinegro volta a campo no próximo domingo (25) para enfrentar o Operário, às 17h30h (horário de Manaus), no estádio Carlos Zamith. O duelo é válido pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O check-in para sócios-torcedores já está disponível por meio do site socioamazonas.com.br.

