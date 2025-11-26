Assalto no Louvre: quem são os suspeitos presos após um mês do crime

Os detidos são dois homens de 38 e 39 anos e duas mulheres de 31 e 40 anos

Paris- A polícia francesa prendeu nesta terça-feira (25) quatro pessoas que estariam ligadas ao roubo das joias do acervo do Museu do Louvre, ocorrido em outubro. As detenções aconteceram pouco mais de um mês após o assalto, informou a Promotoria de Paris.

Em nota oficial, o órgão confirmou que os detidos são dois homens de 38 e 39 anos e duas mulheres de 31 e 40 anos. Um deles é apontado pelo jornal francês Le Parisien como o último suspeito que faltava para completar o grupo responsável pela invasão. Ele teria sido localizado na região de Paris por investigadores da unidade de combate a gangues da Polícia Judiciária, em cumprimento a um mandado expedido pelos juízes que conduzem o caso.

Segundo o jornal, o suspeito tem ficha criminal extensa e deve responder por roubo organizado e associação criminosa. Não há, até agora, qualquer sinal das joias levadas, avaliadas em US$ 102 milhões.

O roubo ocorreu em plena luz do dia no dia 19 de outubro. De acordo com a investigação, dois homens estacionaram um veículo ao lado do museu, subiram por uma escada até o segundo andar, quebraram uma janela, arrombaram vitrines com esmerilhadeiras e fugiram na garupa de scooters. A ação durou menos de sete minutos.

No início de novembro, outros três suspeitos que estariam ligados ao crime já haviam sido detidos. Na ocasião, a Promotoria de Paris afirmou que os envolvidos não tinham perfil profissional.

“Não se trata exatamente de delinquência cotidiana, mas é um tipo de delinquência que geralmente não associamos aos escalões superiores do crime organizado”, disse a promotora Laure Beccuau à rádio Franceinfo.

