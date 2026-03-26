Arena Planeta Boi transforma Arena da Amazônia em palco da magia de Caprichoso e Garantido em Manaus

Com estrutura ampliada e proposta de maior interação com o público, o evento promete uma noite de celebração da cultura amazônica, marcada por música, dança e identidade regional.

Manaus já respira o clima do Festival de Parintins. A Arena da Amazônia recebe a 5ª edição do Arena Planeta Boi no dia 30 de maio, em Manaus. O evento reúne os itens oficiais dos bois Caprichoso e Garantido em uma prévia do espetáculo que será visto no Bumbódromo de Parintins.

Entre as atrações confirmadas estão Amazonas Jazz Band, Márcia Siqueira, Julieta Câmara, Mara Lima e Paula Gomes. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, nas centrais Oba Ingressos dos shoppings Millenium e Manauara, além da sede da Amazon Best em Manaus e da unidade em Parintins.

A edição deste ano reúne nomes como Loren Lunière (produção), Márcio Braz (direção artística), Neil Armstrong (direção musical), Bruno Athayde (coreografia) e Gandhi Tabosa, que estreia na direção coreográfica.

Além do espetáculo, o evento deve gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, envolver 500 artistas e técnicos e atrair turistas de várias partes do Brasil, consolidando Manaus como porta de entrada para o Festival de Parintins.

“O Brasil descobriu que pode viver um pouco do Festival de Parintins de forma mais acessível. Este ano entregamos um espetáculo à altura da grandiosidade do festival”, afirma Valdo Garcia.

Setores e ingressos

Pista Dabacuri – acesso às arquibancadas e gramado, com bares, feira criativa e praça de alimentação. Ingressos a partir de R$ 35.

Área VIP Cunhã Poranga – visão privilegiada próxima ao palco, com estrutura diferenciada. Ingressos a partir de R$ 135.

Cadeira Amo do Boi – opção mais confortável, voltada para famílias. Ingressos a partir de R$ 65.

Camarote Amazon Best – experiência exclusiva com open bar, open food e camisa oficial. Ingressos a partir de R$ 705.

Programação

21h: Amazonas Jazz Band, Márcia Siqueira, Julieta Câmara, Mara Lima e Paula Gomes

21h50: Abertura cênica com Gandhicats

22h: Boi Garantido

00h00: Bumba Beat

00h40: Abertura cênica com At Factory

00h50: Boi Caprichoso

02h50: Prince do Boi e Sebastião Jr

04h00: Encerramento

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus