Arena Planeta Boi transforma Arena da Amazônia em palco da magia de Caprichoso e Garantido em Manaus

Com estrutura ampliada e proposta de maior interação com o público, o evento promete uma noite de celebração da cultura amazônica, marcada por música, dança e identidade regional.
Manaus já respira o clima do Festival de Parintins. A Arena da Amazônia recebe a 5ª edição do Arena Planeta Boi no dia 30 de maio, em Manaus. O evento reúne os itens oficiais dos bois Caprichoso e Garantido em uma prévia do espetáculo que será visto no Bumbódromo de Parintins.
Entre as atrações confirmadas estão Amazonas Jazz Band, Márcia Siqueira, Julieta Câmara, Mara Lima e Paula Gomes. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, nas centrais Oba Ingressos dos shoppings Millenium e Manauara, além da sede da Amazon Best em Manaus e da unidade em Parintins.
A edição deste ano reúne nomes como Loren Lunière (produção), Márcio Braz (direção artística), Neil Armstrong (direção musical), Bruno Athayde (coreografia) e Gandhi Tabosa, que estreia na direção coreográfica.
Além do espetáculo, o evento deve gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, envolver 500 artistas e técnicos e atrair turistas de várias partes do Brasil, consolidando Manaus como porta de entrada para o Festival de Parintins.
“O Brasil descobriu que pode viver um pouco do Festival de Parintins de forma mais acessível. Este ano entregamos um espetáculo à altura da grandiosidade do festival”, afirma Valdo Garcia.
Setores e ingressos
Pista Dabacuri – acesso às arquibancadas e gramado, com bares, feira criativa e praça de alimentação. Ingressos a partir de R$ 35.
Área VIP Cunhã Poranga – visão privilegiada próxima ao palco, com estrutura diferenciada. Ingressos a partir de R$ 135.
Cadeira Amo do Boi – opção mais confortável, voltada para famílias. Ingressos a partir de R$ 65.
Camarote Amazon Best – experiência exclusiva com open bar, open food e camisa oficial. Ingressos a partir de R$ 705.
Programação
21h: Amazonas Jazz Band, Márcia Siqueira, Julieta Câmara, Mara Lima e Paula Gomes
21h50: Abertura cênica com Gandhicats
22h: Boi Garantido
00h00: Bumba Beat
00h40: Abertura cênica com At Factory
00h50: Boi Caprichoso
02h50: Prince do Boi e Sebastião Jr
04h00: Encerramento
amazonianarede
Por g1 AM — Manaus