Arábia Saudita intercepta ataques em massa contra infraestrutura de petróleo

Arábia Saudita – A tensão geopolítica atingiu um novo patamar de alerta neste fim de semana. As forças de defesa da Arábia Saudita confirmaram a destruição de quatro drones no deserto de Rub’ al-Khali (conhecido como “Quartel Vazio”). Os dispositivos tinham como alvo o estratégico campo de Shaybah, uma das joias da infraestrutura energética do Reino, com capacidade de produção de 1 milhão de barris por dia.

Além da ameaça em Shaybah, as defesas sauditas interceptaram dois mísseis balísticos direcionados à base aérea Príncipe Sultan e neutralizaram drones que sobrevoavam a região leste de Riade.

O campo de Shaybah não é vital apenas pelo petróleo bruto; o complexo abriga uma planta de recuperação de líquidos de gás natural (NGL) com capacidade de processamento de 2,4 bilhões de pés cúbicos padrão por dia. Um impacto bem-sucedido na região poderia paralisar cadeias de suprimento globais de energia.

A situação é agravada pela paralisação das operações na refinaria de Ras Tanura, a maior do país, após um ataque de drone de origem iraniana. Com o Estreito de Ormuz efetivamente fechado devido ao conflito, a Arábia Saudita iniciou o desvio emergencial de barris para portos no Mar Vermelho, tentando escoar a produção por rotas alternativas.

A instabilidade imediata gerou uma onda de choque nas bolsas de valores e commodities. Os preços apresentaram alta acentuada em três frentes principais: Pressionado pelo risco de oferta; Afetado pela ameaça às plantas de processamento; Reflexo direto da interrupção em refinarias de grande porte.

Diplomacia sob Pressão

Apesar das agressões, o Reino da Arábia Saudita sinalizou que busca evitar uma guerra total. O governo intensificou o engajamento direto com o Irã por meio de canais diplomáticos, em uma tentativa urgente de desescalar as tensões e reabrir as rotas comerciais marítimas.

Especialistas alertam, no entanto, que enquanto o Estreito de Ormuz permanecer bloqueado, a volatilidade dos preços continuará a castigar a economia global, elevando os custos de transporte e energia em diversos continentes.

Da Redação Portal d24am