Após fim de desconto, tarifa do Zona Azul passa a ser R$ 3,98 em Manaus

O serviço segue funcionando normalmente nas regiões do Centro e do Vieiralves, com integração aos órgãos de trânsito

Manaus – A tarifa do sistema Zona Azul Manaus volta ao valor integral de R$ 3,98 a partir do dia 1º de agosto. A mudança marca o fim de um desconto temporário de R$ 0,48, concedido desde 2022. A medida foi determinada pela Justiça, a pedido da concessionária, e já havia sido autorizada desde dezembro de 2022.

Ao longo de quase três anos, os usuários do serviço foram beneficiados com o valor reduzido. Agora, a cobrança integral retoma o valor original previsto em contrato e validado judicialmente. Não se trata de um reajuste, mas sim do encerramento de um benefício temporário, que ultrapassou o prazo inicialmente acordado de seis meses.

Entre 2022 e 2025, a Zona Azul passou por diversas atualizaçõs. O aplicativo foi atualizado, passou a oferecer recursos como localização de vagas disponíveis, histórico de uso e consulta de notificações.

As áreas de estacionamento ganharam mais sinalização e foram implantados QR Codes nas placas, permitindo acesso rápido ao sistema para adquirir créditos e ativar a vaga.

O serviço segue funcionando normalmente nas regiões do Centro e do Vieiralves, com integração aos órgãos de trânsito.

O Zona Azul reforça que o aplicativo continua disponível para uso de forma autônoma, prática e segura, sem a necessidade de intermediação de agentes. Em caso de dúvidas ou abordagens indevidas, os usuários devem entrar em contato pelos canais oficiais da empresa.

Sobre o Zona Azul

Criado pela Lei nº 1.534/2010, o Zona Azul é um sistema de estacionamento rotativo que busca democratizar o uso das vagas públicas, promover a mobilidade urbana e facilitar a vida de quem precisa circular pela cidade.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am