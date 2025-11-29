Após acidente, Largo São Sebastião não terá árvore de Natal, informa Governo

A decisão foi tomada em consenso com os artistas e técnicos responsáveis pela montagem das estruturas e decoração

Manaus- O Governo do Amazonas informou nesta sexta-feira (28), que, após o acidente ocorrido, no último domingo (23), e em respeito aos trabalhadores e às famílias das vítimas, este ano não haverá a instalação da árvore de Natal no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus.

Em nota, o Governo do Amazonas informou que a decisão foi tomada em consenso com os artistas e técnicos responsáveis pela montagem das estruturas e decoração, reforçando o compromisso do Estado com a segurança e o cuidado com as equipes que atuam na execução das atividades.

Ainda segundo a nota, a decoração de Natal, inicialmente, prevista para ser entregue no dia 30 de novembro, estará pronta no dia 8 de dezembro, seguindo até o dia 6 de janeiro de 2026. O Largo de São Sebastião receberá uma nova proposta cenográfica, com módulos instagramáveis, mantendo o espírito natalino de forma segura e acolhedora aos visitantes e artistas.

Sobre o acidente

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) confirmou, em entrevista, que três trabalhadores ficaram feridos e um morreu após o guindaste que levantava uma árvore de Natal desabar na manhã do último domingo (23), no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus.

Até o momento, apenas dois envolvidos no acidente foram identificados: Antônio Paulo Rodrigues de Souza, de 40 anos, que veio a óbito, e Henes Libório Ramos, também de 40 anos, que ficou ferido.

Segundo o delegado plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Fábio Silva, já existe um plano de segurança para entender o que aconteceu.

“Tivemos uma vítima que veio a óbito e temos outras três feridas lá no 28 de Agosto. Ocorreu um homicídio culposo, e precisa ser apurado quem é o responsável por isso. Agora há um trabalho de perícia para entender o que realmente aconteceu; já há um plano de segurança em andamento”, explicou o delegado.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am