Amazonas terá ponto facultativo na abertura do Festival de Parintins 2025

Medida foi solicitada pela CDL após queda no comércio com saída moradores de Manaus para Parintins.

O governo do Amazonas decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na sexta-feira (27), data de abertura do 58º Festival Folclórico de Parintins.

A medida atende a um pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), que apontou queda na demanda do comércio local devido ao deslocamento em massa da população para a ilha Tupinambarana durante o evento, que vai até domingo (29).

O decreto assinado pelo governador Wilson Lima determina que as secretarias envolvidas organizem compensações de horas quando necessário. A decisão não se aplica a procedimentos de saúde já agendados, e os serviços essenciais serão mantidos.

Para o presidente da CDL, Ralph Assayag, a medida também deve impulsionar o comércio local, já que servidores que permanecem na capital movimentam as lojas. Ele destacou que o pedido foi feito em 2022 e 2024, com ótimos resultados para o comércio.

Segundo Assayag, cerca de 100 mil pessoas saem de Manaus para Parintins, “esvaziando” a cidade.

“Com o ponto facultativo — que não é feriado — essas pessoas que ficam na capital retornam às lojas, gerando um bom resultado e salvando as vendas do mês de junho”, afirmou.

No período do festival folclórico é muito comum que empreendedores deixem a capital até Parintins para tentar uma renda extra. No ano passado, o dono de uma loja em Manaus, Joel Rodrigues, relatou ao g1 que levou parte da mercadoria para comercializar durante o festival.

“Aqui a gente consegue impulsionar as vendas das vestimentas bovinas e alguns adereços, que a gente arrasta para vender durante o ano lá na capital”, disse.

O Festival de Parintins

A histórica disputa entre o Boi Garantido e o Boi Caprichoso acontece há 58 edições no Bumbódromo, em Parintins, interior do Amazonas, conhecida como “Ilha da Magia”, a 369 km de Manaus.

Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, o Festival Folclórico de Parintins ocorre no Bumbódromo, que tem capacidade para 35 mil espectadores e recebe milhares de turistas do Brasil e do mundo todos os anos.

Durante o evento, a população de Parintins, que tem pouco mais de 115 mil habitantes, praticamente dobra com a chegada dos visitantes, segundo órgãos estaduais.

Por Lucas Macedo, g1 AM — Manaus