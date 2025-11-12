Amazonas registra mais de 53 mil internações por aborto no SUS em 10 anos

Estado tem o segundo maior número de internações da Região Norte, atrás apenas do Pará; maioria dos casos envolve mulheres jovens e de baixa renda.

Entre janeiro de 2015 e agosto de 2025, o Amazonas registrou 53.158 internações por procedimentos relacionados ao aborto no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o Sistema de Informações Hospitalares. O número representa 12,1% do total nacional, que ultrapassa 1,86 milhão de internações no mesmo período.

Na Região Norte, o Amazonas ocupa o segundo lugar, atrás apenas do Pará, que lidera com 95.684 casos e 51 mortes. No total, os estados nortistas somaram 225.654 internações e 83 óbitos, com gasto público estimado em R$ 4,7 milhões.

Comparativo nacional

Sudeste: 643.026 internações e 163 mortes

Nordeste: 623.405 internações e 159 mortes

Norte: 225.654 internações e 83 mortes

O relatório aponta que os abortos são mais frequentes entre mulheres com menor escolaridade, renda de até um salário mínimo, e pretas, pardas e indígenas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. O primeiro aborto costuma ocorrer ainda na adolescência.

Impacto social

Especialistas alertam que o número real de abortos no país é muito maior. A criminalização fora das exceções legais faz com que muitas mulheres recorram a métodos clandestinos, que não são registrados pelo sistema público de saúde.

O Painel Panorama do Aborto no Brasil destaca que o aborto ocorre em todas as classes sociais, religiões e faixas etárias, e que a criminalização não reduz sua ocorrência. Estima-se que 1 em cada 7 mulheres brasileiras já tenha feito pelo menos um aborto até os 40 anos.

Aborto legal no Brasil

O procedimento é permitido no SUS em três situações:

Gravidez resultante de estupro (sem necessidade de boletim de ocorrência);

Risco de morte para a gestante;

Anencefalia fetal (feto sem cérebro).

Por g1 AM — Manaus