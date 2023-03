Amazonas registra 436 novos casos de covid-19 nesta terça-feira

O Amazonas registrou 436 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (28), totalizando 630.930 casos da doença no estado.

As informações são disponibilizadas pelas prefeituras municipais e consolidadas por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e podem ser acessadas no site.

Conforme consta no boletim, o Amazonas registrou um óbito nas últimas 24 horas e 2 óbitos encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, com o total de 14.437 mortes pela doença.

Perfil de internados na Rede de Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus, há 73 pacientes, sendo 47 em leitos clínicos (7 na rede privada e 40 na rede pública), 26 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (5 na rede privada e 21 na rede pública).

De 47 pacientes internados em leitos clínicos, nesta terça-feira (28/02), 22 (46%), foram decorrentes de Covid-19, como causa primária; e 25 (53%) por causa secundária, onde a internação ocorreu por outras patologias e a doença foi diagnosticada através de protocolo de triagem.

Quanto à situação vacinal, dos internados em leitos clínicos por causa primária; 16 (72,7%) não têm nenhuma dose de vacina; 5 (22,7%) estão com esquema vacinal incompleto; e 1 (4,5%) tem esquema vacinal completo. Dos internados por causa secundária 7 (28%) não têm nenhuma dose de vacina; 12 (48%) têm esquema vacinal incompleto; e 6 (24%) têm esquema vacinal completo.

De 26 pacientes internados em leitos de UTI nesta terça-feira (28/02), 10 pacientes (38,4%) foram decorrentes de Covid-19 por causa primária; e 16 internados (61,5%) por causa secundária.

Quanto à situação vacinal, dos internados em UTI por causa primária; 5 (50%) não têm nenhuma dose de vacina; 4 (40%) têm esquema vacinal incompleto; e 1 (10%) tem esquema vacinal completo. Dos internados por causa secundária, 14 (87,5%) não têm nenhuma dose; 1 (6,3%) tem esquema vacinal incompleto; e 1 (6,3%) tem esquema vacinal completo.

Conforme os dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI), 8.730.149 doses foram aplicadas em todo o estado até esta terça-feira (28), sendo 3.377.029 de primeira dose, 2.860.907 de segunda dose, 75.788 com dose única, 1.728.253 de 1ª dose de reforço, 684.955 de 2ª dose de reforço e 3.217 de dose adicional para os imunossuprimidos.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/amazonas-registra-436-novos-casos-de-covid-19-nesta-terca-feira/