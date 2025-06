Amazonas FC inicia venda de ingressos para duelo contra o Vila Nova

Confronto válido pela 13ª rodada será disputado neste domingo (22), às 17h (horário de Manaus), no estádio Carlos Zamith

Manaus – O Amazonas FC iniciou, nesta quinta-feira (19), a venda de ingressos para o confronto diante do Vila Nova (GO), válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida acontece neste domingo (22), às 17h (horário de Manaus), no estádio Carlos Zamith. Os ingressos custam a partir de R$ 20.

As entradas já estão disponíveis e podem ser adquiridas de forma online, por meio do site achetickets.com.br, e presencialmente na Loja da Onça, localizada no Shopping Grande Circular, e no Quiosque Loja da Onça, no Amazonas Shopping. No dia do jogo, os bilhetes também poderão ser comprados na Super Bilheteria (torcida do Amazonas), no estacionamento do estádio, e no Portão C (torcida visitante), a partir das 15h.

Os valores variam conforme o setor do estádio: no Leste, R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira), já no Oeste, R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). Sócios-torcedores (todos os planos) já podem realizar o check-in online, por meio do site socioamazonas.com.br.

Pessoas com deficiência (PCDs) e idosos a partir de 65 anos têm direito à gratuidade, mediante apresentação de documento comprobatório nas bilheterias no dia do jogo. A entrada de crianças menores de 5 anos está proibida, conforme estabelece a Portaria Conjunta nº 001/2024-GS/SSP.

