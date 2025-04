Amazonas FC embarca rumo a Belo Horizonte para duelo da Série B

Nesta quinta-feira (17), às 20h35 (de Manaus), o Amazonas encara o América, em duelo válido pela terceira rodada da Série B

Manaus – A delegação aurinegra embarcou rumo a Belo Horizonte (MG) na tarde desta quarta-feira (16), com chegada prevista por volta das 20h (de Manaus). Nesta quinta-feira (17), às 20h35 (de Manaus), o Amazonas encara o América, em duelo válido pela terceira rodada da Série B, na Arena Independência.

Amazonas FC visita América-MG

Em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas FC visita o América-MG, pela terceira rodada da competição nacional, nesta quinta-feira (17), às 20h35 (horário de Manaus), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

O zagueiro Bruno Ramires, que atuou em todas as competições disputadas pela Onça-pintada nesta temporada, destaca a persistência da equipe na busca pelos primeiros três pontos na Segundona – em duas partidas, o time comandado pelo técnico Eduardo Barros soma um ponto.

“Fizemos jogos difíceis, criando possibilidades de gol, mas temos que continuar trabalhando com perseverança e muito esforço para que as coisas possam mudar. São jogos contra grandes equipes. Temos que estar muito focados, saber o que precisa ser feito e ter coragem para vencer as partidas”, declarou o defensor.

Para este duelo, o comandante do Amazonas não poderá contar com o lateral-direito Carlos Akapo, com o zagueiro Diego Borges e com o atacante Kevin Ramírez, que estão sob os cuidados do departamento médico. Anunciados no último dia de janela, o goleiro Zé Carlos e os atacantes Kiko e Erivan estão regularizados e aptos a estrear.

O duelo terá transmissão ao vivo e com imagens do Desimpedidos, da RedeTV e da Disney+.

