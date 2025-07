Amazonas cria norma de segurança para estações de carregamento de veículos elétricos; entenda

Norma entrou em vigor no dia 14 de julho e dá prazo de um ano para que as edificações se adequem.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas publicou uma norma técnica que estabelece critérios de segurança contra incêndio para estações de carregamento de veículos elétricos, tanto coletivas quanto individuais. A norma entrou em vigor no dia 14 de julho e dá prazo de um ano para que as edificações se adequem. A informação foi divulgada nesta sexta (18).

As regras determinam, entre outros pontos:

Distância mínima de 5 metros entre as vagas de carregamento e áreas de risco (como depósitos ou tanques de combustível);

Instalação obrigatória de dois extintores, com capacidade mínima de 4-A:80-BC, a até 15 metros das vagas;

Critérios para diferentes tipos de edificação: subsolo, térreo coberto, andares superiores, áreas externas e uso residencial, comercial ou misto;

Exigências quanto a saídas de emergência, iluminação e sinalização de segurança.

Segundo o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, a norma busca garantir a segurança diante do aumento no uso de veículos elétricos no estado. Ele destacou que incêndios em veículos elétricos exigem ações específicas de combate, o que justifica o rigor técnico.

“Temos observado um aumento significativo na aquisição de veículos elétricos no estado do Amazonas. A aplicação dessa normativa visa, prioritariamente, à segurança das pessoas. A norma foi elaborada para garantir que todos estejam em um local seguro. A segurança é o principal objetivo dessa normativa”, afirmou Muniz.

A norma está disponível no site do Corpo de Bombeiros. Informações adicionais podem ser obtidas na Diretoria de Atividades Técnicas do CBMAM, na avenida Marques da Silveira, nº 110, Petrópolis, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

amazoniananarede

Por g1 AM — Manaus