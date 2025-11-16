AM-010: primeira etapa da reforma entrega 142 km reconstruídos entre Rio Preto da Eva e Itacoatiara

A AM-010 é considerada a principal rodovia estadual. A previsão é que toda a obra seja concluída até o primeiro semestre de 2026.

A primeira etapa da reforma da rodovia AM-010 foi entregue neste sábado (15). Foram reconstruídos 142 quilômetros entre o km 110 e o km 252, trecho que liga Rio Preto da Eva a Itacoatiara. Essa é a maior obra na estrada em 40 anos. A previsão é que toda a obra seja concluída até o primeiro semestre de 2026.

A AM-010 é considerada a principal rodovia estadual. Ela é usada para escoar a produção agrícola, transportar mercadorias e garantir acesso a serviços públicos. A modernização vai abranger 250 quilômetros, com investimento de R$ 515,7 milhões. O governo do Amazonas afirma que mais de 10 mil empregos foram gerados durante a obra.

A entrega foi marcada por um evento no km 217 da rodovia. A programação teve shows de artistas regionais e da cantora Ju Marques.

No trecho entregue, foram feitos serviços de pavimentação, drenagem e correção de erosões. A pista agora tem 7 metros de largura e acostamento de 1,5 metro em cada lado. O pavimento recebeu duas camadas de asfalto, somando 7,5 centímetros de espessura.

A obra beneficia diretamente Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Outros municípios, como Itapiranga, Silves e Urucará, também terão impactos positivos com o novo corredor. Ao todo, oito municípios são atendidos pela rodovia e mais de 2 milhões de pessoas devem ser beneficiadas.

O tempo de viagem entre Manaus e Itacoatiara caiu pela metade. O trajeto, que antes levava cerca de seis horas, agora pode ser feito em pouco mais de três horas.

A rodovia também é estratégica para o setor rural. Ela facilita o escoamento da produção agrícola de municípios como Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Cerca de 8 mil agricultores devem ser beneficiados com redução de custos e tempo no transporte até Manaus.

Produtores de frutas, mandioca, cacau, castanha e pecuária também serão beneficiados. A nova estrada deve reduzir perdas, facilitar o transporte em períodos de chuva e aumentar a renda das famílias rurais.

