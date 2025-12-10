Aleam aprova orçamento de R$ 38 bilhões para o Amazonas de 2026

Texto foi votado nesta quarta-feira (10) e recebeu 646 emendas impositivas, sendo 447 individuais e 199 coletivas de bancada.

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (10), o Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. Com a aprovação, o Governo do Amazonas terá um orçamento de R$ 38 bilhões para 2026. O texto recebeu 646 emendas impositivas, sendo 447 individuais e 199 coletivas de bancada.

Segundo a relatora, deputada estadual Alessandra Campelo, outras 50 emendas individuais ordinárias foram rejeitadas pela Comissão de Assuntos Econômicos. Essas propostas serão encaminhadas ao Governo do Amazonas por meio de indicações da Aleam.

Entre as emendas rejeitadas está a que tratava do abono para custeio dos fardamentos de bombeiros e policiais militares. A medida havia sido suspensa pelo governo e, atualmente, o gasto é arcado pelos próprios servidores. A proposta foi apresentada pelo deputado Delegado Péricles.

Com a aprovação, o orçamento de 2026 segue para execução pelo governo estadual, que deverá aplicar os recursos conforme as emendas aprovadas e as diretrizes definidas pela Aleam.

