Agressor que deu 60 socos em mulher acusa tortura na cela: “Chegou no inferno”

Igor Cabral disse que foi colocado nu e algemado em uma cela, foi agredido, recebeu spray de pimenta nos olhos

Natal – Igor Eduardo Pereira Cabral, preso por agredir a namorada com mais de 60 socos em um elevador, denunciou ter sido espancado por policiais penais dentro da Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim, onde está custodiado. O ex-jogador de basquete disse que foi colocado nu e algemado em uma cela isolada e, que agentes disseram que ele havia “chegado no inferno”.

De acordo com a denúncia, Igor sofreu agressões físicas e recebeu spray de pimenta nos olhos. Os agentes teriam dito que ele havia “chegado no inferno” e o incentivaram a se matar. Ele também disse que os policiais gravaram vídeos dele e que chegou a ser forçado a engolir líquido do spray de pimenta.

A Secretaria da Administração Penitenciária afirmou que está investigando o caso e acompanhando o preso para exame de corpo de delito.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am