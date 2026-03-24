Aeroclube do Amazonas tem operações suspensas após novo incidente

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/amazonas/aeroclube-de-manaus-tem-operacoes-suspensas-apos-novo-incidente/

Aeronave saiu da pista durante decolagem; investigação ocorre dias após acidente fatal no local

Manaus – As operações no Aeroclube do Amazonas, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, foram suspensas temporariamente nesta terça-feira (24) para a realização de perícia técnica conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A informação foi confirmada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Segundo o órgão, a medida visa garantir a segurança das operações e permitir que os trabalhos de investigação sejam realizados com precisão. Durante a suspensão, pousos e decolagens ficaram interrompidos, impactando a rotina de voos no aeroclube.

A Infraero informou ainda que foi emitida uma Notam (Notificação aos Aeronavegantes) comunicando a paralisação das atividades. O Plano de Emergência do aeroporto também foi acionado, com mobilização de equipes de segurança pública e atendimento de emergência.

Novo incidente

Na tarde desta terça-feira (24), uma aeronave anfíbia modelo Cessna saiu da pista durante uma tentativa de decolagem no aeroclube, localizado no bairro Flores, zona Centro-Sul da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião derrapou devido à pista molhada pela chuva.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Acidente recente

O incidente ocorre poucos dias após um acidente fatal registrado no mesmo local. No último dia 21 de março, uma aeronave de pequeno porte caiu logo após a decolagem, resultando na morte do instrutor de voo Fernando Lúcio.

O aluno-piloto Ulisses Oliveira chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias dos dois casos seguem sob investigação das autoridades aeronáuticas.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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