Adolescentes suspeitos de sequestrar motorista são apreendidos em Manaus

Manaus – Três adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na madrugada deste domingo (25), suspeitos de sequestrar um motorista de aplicativo no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A ocorrência foi atendida pela 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foi acionada quando realizava patrulhamento ostensivo.

A ação teve início por volta da 1h50, após a equipe policial receber informações, via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), de que quatro pessoas haviam sequestrado um motorista de aplicativo, de 25 anos, em um veículo modelo Voyage, de cor branca, e estariam entrando na área atendida pela 13ª Cicom.

Imediatamente, as equipes policiais iniciaram o cerco na região. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos abandonaram o carro e a vítima na rua Japiim, no bairro Cidade de Deus, e fugiram por uma área de mata.

Durante as buscas, os policiais militares localizaram pegadas que os levaram até dois dos adolescentes. Um terceiro membro do grupo foi interceptado posteriormente, após ser detido por motoristas de aplicativo que davam apoio nas buscas.

Os três adolescentes envolvidos no crime foram encaminhados ao Serviço de Pronto Atendimento e Policlínica Dr. Danilo Corrêa para atendimento médico, devido a escoriações sofridas durante a captura. Em seguida, foram conduzidos à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI). Um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, na cor preta, foi apreendido com o trio.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe, imediatamente, ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

