Acompanhantes denunciam demora na alimentação de pacientes no Hospital João Lúcio em Manaus

Denúncia, recebida pela Rede Amazônica, foi de que a única refeição servida neste sábado foi o café, às 6h, depois disso o almoço só foi servido para os pacientes às 15h. Secretaria informou que ‘situação pontual’ causou atraso.

Acompanhantes de pacientes denunciaram que, neste sábado (8), houve a alteração no horário da alimentação dos pacientes e até a suspensão de algumas refeições no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, em Manaus. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), uma “situação pontual” causou o atraso.

A denúncia, recebida pela Rede Amazônica, foi de que a única refeição servida neste sábado foi o café, às 6h, depois disso o almoço só foi servido para os pacientes às 15h. Um intervalo de mais de nove horas depois da primeira refeição.

Um vídeo foi gravado pela professora Rosemeire Vieira, que está como acompanhante de um paciente de 73 anos, em tratamento contra o câncer e que sofre de diabetes, internado na unidade de saúde. Na gravação, ela denuncia o atraso na alimentação dos pacientes da unidade hospitalar.

“De quarta-feira para cá, só vem piorando. Não vem mais a merenda das 9h e, o almoço que era para vir 11h, está vindo 14h30”, relatou.

Outros vídeos enviados para a reportagem mostram que crianças também estão passando por situações semelhantes

A dona de casa Raimunda Amaral, que acompanha uma idosa de 95 anos, também denunciou a situação que prejudica e compromete ainda mais o estado de saúde dos pacientes hospitalizados no Pronto-Socorro.

“Hoje foram servir o almoço às 15h. É um absurdo”, disse.

Até o fim da tarde deste sábado (18), acompanhantes relataram que ainda estavam sem resposta da direção da unidade sobre o motivo da alteração na alimentação dos pacientes.

Além da alimentação, a equipe da Rede Amazônica recebeu uma denúncia de falta de materiais para tratamento dos pacientes.

Em nota, a SES-AM informou que, neste sábado, houve uma “situação pontual” na cozinha do HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado, que resultou no atraso da refeição dos pacientes.

“A SES-AM lamenta o ocorrido e esclarece que a unidade, que agora integra o Complexo Hospitalar Leste (CHL), passa por mudanças estruturais e reorganização das suas rotinas e processos. Mudanças essas que também alcançam a cozinha do hospital que, a partir de novembro, estará com o cardápio nutricional revigorado. As mudanças têm como objetivo melhorar os serviços prestados à população”, disse a secretaria.

Por g1 AM