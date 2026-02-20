Acidentes e flagrantes de embriaguez recuam nas rodovias federais no Carnaval

Neste ano, os números preliminares de ocorrências registrados são menores que nos dois anos anteriores

Brasília – No carnaval deste ano, as ações preventivas da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais (BR’s) obtiveram resultados melhores do que em 2024 e 2025.

O número de flagrantes de motoristas embriagados, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, foi de 1.827. O número considera aqueles que se recusaram a fazer o teste do bafômetro e os que fizeram. Na comparação com o ano passado, a queda foi superior a 1 mil casos. Em 2025, foram 2.886 flagrantes de alcoolemia. Em 2024, 2.162.

Registro de acidentes também foi menor. Neste ano, 1.095 casos. Em 2025, 1.150 e, em 2024, 1.243.

O número de feridos vem caindo, igualmente. Em 2024, foram 1.552, contra 1.315 em 2025 e, neste ano de 2026, 1.195.

Até as 16h30 desta quarta-feira (18/2), o número oficial de mortos em acidentes nas BR’s não havia sido divulgado.

Entre os dias 13 e 17 de fevereiro deste ano, a PRF fiscalizou 274.642 veículos, nas cinco regiões do País. No mesmo período, realizou 99.680 testes de alcoolemia.

A infração mais comum neste Carnaval foi falta do cinto de segurança ou de dispositivo de retenção para crianças (cadeirinha), com 5.828 casos registrados e multados. Falta do capacete gerou 1.257 infrações.

As câmeras da PRF geraram 44.500 imagens de veículos acima do limite de velocidade no carnaval 2026.

Segundo a PRF, as estatísticas da Operação Carnaval 2026 são preliminares, devido ao prazo para a consolidação das informações nos sistemas.

Com informações da Assessoria Portal d24am

