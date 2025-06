Acidente entre caminhões deixa vítima presa às ferragens de veículo em Manaus

Acidente aconteceu na Avenida dos Oitis, bairro Distrito Industrial, zona leste da capital

Manaus – Um motorista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito entre dois caminhões, na noite desta quarta-feira (4), na Avenida dos Oitis, bairro Distrito Industrial, zona leste de Manaus. A vítima ficou presa às ferragens de um dos veículos e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Com o impacto da colisão, um dos veículos ficou com a frente totalmente destruída. Não há informações sobre as causas do acidente.

A vítima que ficou presa às ferragens foi socorrida e encaminhada para um hospital da capital amazonense. Por conta do acidente, o trânsito ficou congestionado no local.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am