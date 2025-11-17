Acidente deixa nove feridos em colisão entre micro-ônibus e ônibus

Motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido desacordado

Manaus – Uma colisão de grandes proporções envolvendo um micro-ônibus da empresa Zenatur e um ônibus do transporte público foi registrado na noite desta sexta-feira (14), na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul de Manaus. A força da batida resultou em aproximadamente nove ocupantes gravemente feridos.

O micro-ônibus, que realizava o transporte de funcionários da empresa Yamaha, seguia no sentido bairro–Centro quando atingiu violentamente a traseira do coletivo.

A força da batida resultou em aproximadamente nove ocupantes gravemente feridos. Entre as vítimas, o estado mais delicado era o do condutor do micro-ônibus, que ficou preso às ferragens e foi socorrido desacordado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas rapidamente, prestando os primeiros socorros no local. As vítimas foram, em seguida, encaminhadas para unidades hospitalares da capital.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuou no resgate, realizando o desencarceramento do motorista.

Policiais militares auxiliaram na segurança da área e no controle do trânsito, que ficou parcialmente interrompido, causando lentidão na via.

As causas da colisão ainda são desconhecidas. Não há informações sobre o atual estado de saúde das vítimas.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am