59º Festival de Parintins será nos dias 26, 27 e 28 de junho

O lançamento contou com a participação de itens oficiais e torcedores dos bois-bumbás Boi Caprichoso e Boi Garantido, marcando o início da temporada do festival em 2026.

O Governo do Amazonas lançou, nesta sexta-feira (13), o 59º Festival Folclórico de Parintins, durante cerimônia realizada no Teatro Amazonas. Na ocasião, o governador Wilson Lima confirmou que a festa deste ano acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de junho, último fim de semana do mês.

O evento contou com a participação de itens oficiais e torcedores dos bois-bumbás Boi Caprichoso e Boi Garantido, marcando o início da temporada do festival em 2026. Durante a solenidade, também foi anunciada a assinatura do contrato de patrocínio para a realização do festival.

Segundo o governador, novos detalhes da programação serão divulgados durante a festa de lançamento do evento em Parintins, marcada para a próxima sexta-feira (20), que terá como atrações as cantoras Simone Mendes e Klessinha.

Para a edição de 2026, o Governo do Amazonas informou que garantirá patrocínio de R$ 10 milhões, sendo R$ 5 milhões para cada boi,.

Em 2026, o Boi Caprichoso vai defender o tema “Caprichoso: brinquedo que canta seu chão”. A proposta transforma o amor pelo Caprichoso em arte e cultura, além de celebrar o boi como símbolo da identidade amazônica e do orgulho de Parintins.

O Boi Garantido escolheu o tema “Parintins: Portal do Encantamento”. A agremiação promete levar o público a uma viagem mágica pela Ilha Encantada, celebrando ancestralidade, batuques e encantarias.

Participaram da cerimônia o prefeito de Parintins, Mateus Assayag, e o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Caio André.

Movimentação econômica

Em 2025, o Festival de Parintins movimentou cerca de R$ 184 milhões na economia local. Para 2026, a expectativa é de crescimento de aproximadamente 5%, podendo alcançar R$ 193,2 milhões.

A festa também gera emprego e renda para milhares de pessoas. A previsão é de que a edição deste ano gere mais de 30 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, em áreas como turismo, cultura, comércio e serviços.

No turismo, o festival também registra crescimento contínuo. Em 2025, cerca de 120 mil visitantes passaram por Parintins durante o período do evento. Para 2026, a estimativa é de aumento de 5%, podendo chegar a aproximadamente 126 mil turistas.

O evento também impulsiona a movimentação aérea na região. Durante o período do festival em 2025, foram registradas 1.038 operações aéreas em Parintins, sendo 190 voos comerciais da Azul e 848 operações de aeronaves particulares.

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Por g1 AM